Практически в каждой семье Саранска есть свой автомобиль

По состоянию на 1 января 2018 года в Саранске было зарегистрировано 97 405 легковых автомобилей. Об этом было сказано 26 февраля на совещании в администрации столицы РМ.

Директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина сообщила, что за минувший год количество автомобилей увеличилось на 3 352 единицы.

"Если учитывать, что в Саранске 209 тысяч трудоспособного населения, то можно сказать, что практически в каждой семье есть автомобиль", - доложила Объедкина.

В свою очередь, мэр Саранск Петр Тултаев подчеркнул, что количество автомобилей в городе неуклонно растет. Машина уже давно является не роскошью, а средством передвижения для жителей Мордовии.

"И за рулем все чаще – представительницы прекрасного пола", - поделился наблюдениями глава Саранска.

Источник: adm-saransk.ru