Стартовал набор персонала для помощи болельщикам ЧМ-2018 на ЖД вокзалах

Начался набор временного персонала для оказания необходимой помощи туристам на железнодорожных вокзалах во время проведения ЧМ-2018. Информация от пресс-службы АНО «Транспортная дирекция-2018».

АНО «Транспортная дирекция» объявила о старте набора сотрудников на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Работники будут заниматься информированием и координированием болельщиков на 19 железнодорожных вокзалах 11 городов-организаторов. Временные сотрудники будут работать в период с 12 июня по 17 июля.

Для того, чтобы стать временным работником транспортной дирекции, необходимо знать один из следующих языков: французский, немецкий, английский, испанский.

Сбор заявок будет продолжаться до 30 марта на сайте staff.transport2018.com.

Источник: td2018.ru