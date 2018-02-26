В Саранске задержали двух мужчин, находившихся в розыске

В Саранске работники Росгвардии задержали двух мужчин, которые находились в розыске. Информация от пресс-службы Отдела Росгвардии по Республике Мордовия.

Несколько дней назад работники вневедомственной охраны во время патрулирования одной из улиц города заметили двух мужчин, один из которых был похож на гражданина, описанного в незадолго до этого полученной ориентировке.

В итоге мужчины были задержаны. Оказалось, что один из них действительно подозревается в совершении нескольких преступлений и находится в розыске.

Второй задержанный пытался скрыть личные данные, назвав чужую фамилию. Причиной этого решения стал тот факт, что мужчина долгое время находится в розыске УФСИН из-за того, что не прибыл отбывать наказание.

Задержанные была переданы полицейским.

Источник: rosgvard.ru