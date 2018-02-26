В Саранске водитель иномарки устроил ДТП

В Саранске было зафиксировано ДТП с участием двух иномарок.

Информация об аварии была размещена очевидцами в одной из популярных социальных сетей.

Утром 26 февраля на перекрестке улиц Волгоградской и Севастопольской водитель автомобиля марки «Форд» врезался в заднюю часть автомобиля марки «Хендай», который двигался впереди.

По предварительной информации, вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Транспортные средства не были серьезно повреждены.

Причины аварии предстоит выяснить работникам Госавтоинспекции.

Источник: vk.com/saransk_photo