В Атяшево загорелось частное подворье

В поселке городского типа Атяшево загорелось частное подворье. Информация от пресс-службы регионального отделения ГУ МЧС России.
Вечером 25 февраля на территории частного подворья №68, которое расположено на улице Мира, загорелись надворные строения. Площадь распространения огня составила 68 квадратных метров.
По счастливому стечению обстоятельств, вследствие данного инцидента никто не пострадал.
Огонь серьезно повредил постройки. Сумма ущерба, нанесенного владельцам подворья, пока что неизвестна.
В настоящий момент специалисты устанавливают причины, из-за которых произошло возгорание строений.
Источник: 13.mchs.gov.ru