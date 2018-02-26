В Ромоданово загорелась квартира

В поселке Ромоданово загорелась квартира. Информация от Отдела ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Ранним утром 26 февраля, примерно в 07:55, в одной из квартир многоэтажного жилого дома №8, расположенного по адресу – улица Юбилейная, произошло возгорание. Огонь охватил жилое помещение на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, вследствие возгорания квартиры никто не получил каких-либо телесных повреждений.

О том, кто проживает в квартире, пока что нет никакой информации.

Причина, из-за которой произошло возгорание, устанавливается специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru