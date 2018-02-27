Поисковик из Мордовии стал финалистом Всероссийского конкурса "Делай, как я!"

В Москве прошел III Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Делай, как я!". Его участниками стали около руководителей, педагогов и курсантов военно-патриотических клубов со всей России. Одним из финалистов конкурса стал представитель Мордовии, руководитель Кочкуровского патриотического объединения "Поиск" Александр Овчинников.

В течение 3 дней участники делились друг с другом опытом и знаниями в сфере патриотического воспитания. Руководители защищали свои авторские программы, педагоги провели показательные занятия, а их воспитанники продемонстрировали свою физподготовку.

Кроме того, 23 февраля на Николо-Архангельском кладбище финалисты конкурса отдали дань памяти защитникам Отечества и сотрудникам спецподразделений, которые погибли при выполнении служебного долга.

Источник: "Известия Мордовии".