В Саранске допризывная молодежь соревновалась в мастерстве обращения с автоматами

В школе №32 Саранска прошли соревнования допризывной молодежи Октябрьского района "Мы этой памяти верны". Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти ветеранов.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из школ Октябрьского района. Ребята соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании, разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина автомата патронами.

В итоге в командном первенстве победила СОШ № 36. Второе место заняла команда Николаевской средней школы, третье - СОШ № 7. В личном зачете победили: в стрельбе, в разборке и сборке АК - Александр Разживин, в подтягивании – Роман Исаев, в снаряжении магазина АК - Алексей Магдеев.

Источник: "Известия Мордовии".