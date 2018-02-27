Житель Мордовии до смерти забил односельчанина, не отвечавшего ему на звонки

В Торбеевском районе полиция задержала местного жителя, который подозревается в убийстве односельчанина. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, тело 42-летнего мужчины было обнаружено утром 24 февраля в селе Жуково возле его же дома. На трупе были телесные повреждения.

По подозрению в совершении преступления вскоре был задержан 38-летний местный житель, который ранее уже имел проблемы с законом. Следствие считает, что подозреваемый 22 февраля находился дома у жертвы. В какой-то момент между мужчинами разыгралась ссора из-за малозначительного повода. По словам подозреваемого, его возмутило то, что потерпевший не отвечал на его телефонные звонки.

В результате подозреваемый избил хозяина дома руками и ногами. Удары наносились в том числе и по голове. Спустя два дня пострадавший скончался от полученных травм.

Источник: mordovia.sledcom.ru