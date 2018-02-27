Глава Мордовии провел рабочую встречу с членом ЦИК РФ

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с членом ЦИК РФ Василием Лихачевым. Главной темой переговоров были вопросы подготовки к выборам президента России, которые состоятся 18 марта, сообщает пресс-служба главы РМ.

Владимир Волков поблагодарил Василия Лихачева за методическую помощь и отметил, что подготовка проходит в штатном режиме. Все рекомендации Центральной избирательной комиссии в Мордовии тщательно исполняются.

18 марта в Мордовии будут работать 785 участковых избирательных комиссий, 236 из них будут оборудованы системами видеонаблюдения. Кроме того, все без исключения избирательные участки будут обеспечены компьютерной техникой, которая позволит применять новейшую технологию - составление итоговых протоколов с машиночитаемым кодом.

"Выборы президента страны – это главное политическое событие года, и наша задача – провести их в строгом соответствии с нормами избирательного законодательства", - подчеркнул Владимир Волков.

Источник: e-mordovia.ru