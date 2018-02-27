Тренеры ЦСКА провели первые футбольные мастер-классы в Саранске

Накануне, 26 февраля, в Саранске состоялись первые футбольные мастер-классы для детей из 34 моногородов. Их проводят тренеры Академии московского ЦСКА в рамках проекта "1000 юных футболистов". Занятия проходят в новом футбольно-легкоатлетическом манеже на улице Победы.

Чтобы поучаствовать в мастер-классе в Саранск прибыли юные футболисты из 11 регионов страны. Мордовию представили юные футболисты из Рузаевки, Кадошкина и Атяшева. Зампред правительства РМ Галина Лотванова во время церемонии открытия мероприятия напомнила, что в России определены 319 моногородов, в которых проживает 10% населения страны.

Тренеры ЦСКА будут проводить мастер-классы в Саранске на протяжении трех дней. Далее занятия пройдут в Екатеринбурге, Томске и Красноярске.

Информация от Дирекции города-организатора Саранска по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу 2018.