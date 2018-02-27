В Саранске молодой человек избил мужчину на остановке и скрылся

Саранская полиция занимается розыском молодого человека, который избил мужчину на остановке общественного транспорта. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что инцидент случился 23 февраля на остановке "Полежаева". После избиения преступник скрылся и теперь объявлен в розыск.

Его приметы: на вид 20-22 года, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в черную куртку с капюшоно, штаны серого цвета, ботинки темного цвета.

"Если вам что-либо известно о личности или местонахождении неизвестного, сообщите по телефонам: 29-90-39, 47-07-37, 89997780974 или 02", - обращаются правоохранители с просьбой к жителям города.

Источник: 13.мвд.рф