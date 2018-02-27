В Саранске прошел объединенный турнир по шахматам среди инвалидов по слуху. Участие в соревновании приняли как взрослые, так и юниоры. Молодое поколение шахматистов представляли воспитанники саранской общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями слуха.

Турнир проводился по круговой системе в два этапа. В общей сложности состоялось 10 туров. По их итогам победителем среди взрослых стал А. Антипин, а среди юниоров – А. Романова.

Стоит отметить, что полученный опыт очень пригодится гроссмейстерам, ведь совсем скоро, в начале марта, некоторые из них примут участие в первенстве России по спорту глухих в Зеленограде.

Источник: "Известия Мордовии".