Операция "Пешеход" в Саранске проводит зиму и встретит весну

В течение двух дней, 28 февраля и 1 марта, в Саранске пройдет операция "Пешеход". Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Как и обычно, сотрудники ведомства на стыке зимы и весны будут нести службу на самых оживленных участках автодорог, вблизи пешеходных переходов, а также в тех местах, где чаще всего можно встретить нарушителей. Всех участников движения (и пешеходов, и автомобилистов) просят быть внимательными и вежливыми на дорогах. Пешеходам следует переходить дорогу только в специально установленных для этого местах.

Инспекторы отмечают, что зимой многие граждане из-за поднятых воротников, головных уборов и капюшонов не успевают заметить машины при переходе проезжей части. Поэтому сотрудники ГИБДД обращаются с просьбой к водителям и напоминают, что при приближении к пешеходному переходу необходимо заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить граждан.

Источник: gibdd.ru/r/13