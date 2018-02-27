Мордовия и Коми подписали соглашение о совместном развитии спорта

Министр спорта и физической культуры Мордовии Владимир Киреев провел встречу со своим коллегой из Республики Коми Николаем Бережным. По итогам переговоров, которые состоялись на базе Лыжно-биатлонного комплекса в Саранске, стороны подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве между спортивными ведомствами двух регионов.

Документ предполагает совместное развитие массового спорта, спорта высших достижений, организацию и проведение совместных тренировочных сборов по различным видам спорта. Для этого будут использоваться спортивные базы двух регионов.

Напомним, что в 2018 году Саранск примет 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу.

Источник: mordovia-sport.ru