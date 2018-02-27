В Саранске за 3 дня операции "Нетрезвый водитель" поймали около 40 нарушителей

В Саранске подведены итоги операции "Нетрезвый водитель". Она проводилась в столице региона в праздничные дни.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, госавтоинспекторы неоднократно предупреждали автомобилистов о предстоящей спецоперации. Несмотря на это, некоторые несознательные граждане отметили День защитника Отечества алкоголем, а затем сели за руль. За три дня операции было задержано около 40 пьяных водителей.

В ГИБДД отмечают, что проблема управления автомобилем в состоянии опьянения остается для региона-13 крайне актуальной, в связи с чем призывают водителей не садиться за руль после обильных возлияний.

Источник: gibdd.ru/r/13