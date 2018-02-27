В МГУ им. Огарева стартовала "Студенческая весна – 2018"

Накануне, 26 февраля, в МГУ им. Огарева в Саранске стартовал фестиваль "Студенческая весна – 2018". В этом году мероприятию исполняется 50 лет.

Ректор Мордовского университета Сергей Вдовин поздравил участников и гостей мероприятия с началом долгожданного юбилейного события.

"За 50 лет существования фестиваля на сцене выступило не одно поколение ярких талантливых выпускников. Эта студвесна зажжет новые звезды, которые займут достойное место среди талантливой молодежи Мордовии", - отметил он.

Фестиваль открыли студенты Института национальной культуры. Также в день открытия со своими номерами выступали студенты факультета математики и информационных технологий, сообщает пресс-служба вуза.

Сегодня, 27 февраля, в 18:00 в ДКИ МГУ им. Огарева свои таланты продемонстрируют студенты Медицинского института. Фестиваль продлится до 5 марта.