В Саранске камера видеонаблюдения помогла задержать преступника

В Саранске благодаря камерам видеонаблюдения был задержан преступник.

В феврале камера наружного наблюдения зафиксировала, как мужчина в яркой шапке, которая его и подвела, став приметной отличительной чертой, демонтирует домофон, установленный на входной двери в один из подъездов многоэтажного жилого дома №24, расположенного по адресу – улица Семашко. Информацию предоставили в компании «Безопасный дом».

После получения заявления от жильцов вышеуказанного дома полицейские изучили записи камеры видеонаблюдения и передали ориентировку на преступника дежурным экипажам.

В кратчайшие сроки злоумышленник был задержан. Выяснилось, что мужчина проживает в том самом доме, где и украл домофон.

Источник: bdvlg.ru