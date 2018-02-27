В Саранске столкнулись "легковушка" и грузовик

В Саранске было зафиксировано столкновение легкового автомобиля и грузовика.

Информация о столкновении большегруза и «легковушки» была опубликована очевидцами в социальных сетях.

Утром 27 февраля на одной из улиц города, точный адрес пока что неизвестен, столкнулись легковой автомобиль и большегруз с полуприцепом.

Транспортные средства были незначительно повреждены.

Движение автотранспорта в связи с ДТП не прервалось и не замедлилось.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Причины аварии установят работники Госавтоинспекции.

Источник: vk.com/saransk_photo