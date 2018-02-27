В Мордовии осудят обвиняемого в убийстве

В Мордовии пойдет под суд местный житель, который обвиняется в убийстве мужчины. Информация от регионального отделения ГУ МВД РФ.

По версии правоохранительных органов, 9 декабря прошлого года житель деревни Ханинеевка Ромодановского района гостил у своего знакомого. Мужчины употребляли спиртные напитки. «Крепкий градус» заставил знакомых вспомнить обиды былых времен, вследствие чего разразилась серьезная ссора. В порыве гнева гость избил хозяина дома.

От полученных травм пострадавший скончался.

Гость скончавшегося был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: 13.мвд.рф