В Мордовии осудят обвиняемого в убийстве

В Мордовии пойдет под суд местный житель, который обвиняется в убийстве мужчины. Информация от регионального отделения ГУ МВД РФ.
По версии правоохранительных органов, 9 декабря прошлого года житель деревни Ханинеевка Ромодановского района гостил у своего знакомого. Мужчины употребляли спиртные напитки. «Крепкий градус» заставил знакомых вспомнить обиды былых времен, вследствие чего разразилась серьезная ссора. В порыве гнева гость избил хозяина дома.
От полученных травм пострадавший скончался.
Гость скончавшегося был задержан и привлечен к уголовной ответственности.
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.
Источник: 13.мвд.рф