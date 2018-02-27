Житель Мордовии обвинил брата в угоне

В Мордовии местный житель был привлечен к уголовной ответственности из-за ложного доноса. Информация от отдела ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

По версии правоохранительных органов, 24-летний житель Саранска приехал на служебной машине марки ГАЗ в Атяшевский район. Молодой человек находился за рулем транспортного средства. По приезде парень принялся распивать спиртное вместе со своим 22-летним братом. После попойки горожанин решил отвезти родственника домой. В пути молодой человек не справился с управлением, вследствие чего машина вылетела в кювет.

Родственники пытались вытащить транспортное средство из кювета, но это им не удалось. После тщетных попыток вернуть машину на дорогу 22-летний парень пошел домой.

Подозреваемый, желая избежать ответственности за ДТП с участием служебного автомобиля, решил обвинить брата в угоне и обратился в полицию с соответствующим заявлением.

В ходе следствия якобы потерпевший был уличен во вранье. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Источник: 13.мвд.рф