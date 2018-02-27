В Ичалковском районе загорелся жилой дом

В Ичалковском районе произошло возгорание частного жилого дома. Информация от пресс-службы Отдела ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

В ночь на 27 февраля в селе Баево, на улице Ленина загорелся частный жилой дом N68. Площадь распространения пламени составила 84 квадратных метра.

По предварительной информации, вследствие пожара никто не пострадал.

Сумма ущерба и масштаб разрушений, нанесенных возгоранием, в настоящее время неизвестны.

О жильцах дома в данный момент нет никакой информации.

Причины, которые спровоцировали воспламенение постройки, будут установлены специалистами.

Источник: 13.mchs.gov.ru