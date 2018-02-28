В Саранске открылся центр выдачи паспортов болельщиков ЧМ-2018

Накануне, 27 февраля, в Саранске начал свою работу центр выдачи паспортов болельщиков (Fan ID) чемпионата мира по футболу 2018 года. Столица Мордовии оставалась единственным городом-организатором, где такой центр еще не работал.

Центр расположен в бизнес-центре "Адмирал", который находится в непосредственной близости от Советской площади. Именно на ней во время ЧМ-2018 в Саранске будет распологаться фан-зона.

"Паспорт болельщика должен стать одним из важнейших факторов обеспечения безопасности в период проведения чемпионата мира. Но не менее важно, что это еще и своего рода реликвия, которую наверняка сохранит каждый, кто посетит матчи, в память о его причастности к грандиозному футбольному действу", - отметил министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин.

В центре выдачи паспортов болельщика в Саранске установлено 30 стоек, на которых обладатели билетов на матчи ЧМ-2018 могут зарегистрироваться и получить FAN ID.

Добавим, что первым обладателем паспорта болельщика в Саранске стал 75-летний суперболельщик Виктор Паутов.