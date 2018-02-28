В Саранске взяли под арест наркоторговцев из Луганска

Ленинский районный суд Саранска принял решение арестовать супругов из Луганска, которые жили в Мордовии и занимались распространением наркотиков. 35-летний Роман Тонкошкур и его 32-летняя жена Елена Регер хотели сбыть в Воронежской области почти килограмм запрещенного вещества. Чтобы не "светиться" в "рабочем" регионе, они сняли квартиру в столице РМ на улице Волгоградской. Отсюда супруги планировали выезжать в Воронеж для оборудования закладок в тайниках.

Тонкошкур родом из Украины, его супруга - из Томска. Несколько лет назад они переехали из Украины в Воронеж, но денег на жизнь не хватало. Поэтому супруги и занялись наркобизнесом.

Роман Тонкошкур свою вину признал, а вот его супруга причастность к запретному бизнесу отрицает. Однако суд решил заключить под стражу обоих подозреваемых. Добавим, что у супругов есть маленький ребенок, который остается с родственниками в Воронеже.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru