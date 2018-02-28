На избирательных участках в Мордовии установят более 200 металлодетекторов

Главный федеральный инспектор по Мордовии Михаил Сезганов провел координационное совещание с руководителями территориальных структур федеральных органов власти. Ключевым вопросом на повестке дня была организация выборов президента России на территории региона-13. Речь шла о вопросах обеспечения безопасности на избирательных участках.

По словам зампредседателя ЦИК РМ Нины Чудаевой, избирательные участки Саранска и райцентров будут оборудованы стационарными металлодетекторами. Всего планируется установить более 200 таких конструкций. В остальных помещениях для голосования оборудуют ручные технические средства объективного контроля. Нина Чудаева отметила, что все сотрудники избиркомов прошли инструктаж на случай возникновения террористической угрозы.

Кроме того, для каждой территориальной избирательной комиссии будет выделено 29 автобусов. Они станут резервными избирательными участками в случае непредвиденных ЧП.

Источник: "Известия Мордовии".