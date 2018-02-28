Житель Мордовии при виде голой девушки у себя дома вызвал полицию

Житель поселка Торбеево субботним вечером неожиданно увидел у себя дома голую девушку. Как пишут местные СМИ, мужчина спокойно коротал вечер перед телевизором, как вдруг на пороге предстала полностью обнаженная красавица с разбитым лицом.

Хозяин впал в ступор, но попросил гостью уйти. Когда та отказалась, мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место вызова правоохранители выяснили личность и место проживания обнаженной леди. Оказалось, что она пришла из села Дракино в гости к знакомому, который жил по соседству с домом, где развернулись события. В разгар вечеринки что-то пошло не так, дама, несмотря на свой сексуальный вид, получила по лицу и вынуждена была спасаться бегством.