В Мордовии подготовили первую группу из 300 стюардов для матчей ЧМ-2018

С 24 по 26 февраля в Саранске состоялось обучение первой группы слушателей по программе подготовки стюардов к ЧМ-2018. Программа утверждена Российским футбольным союзом.

Будущие стюарды прослушали цикл лекций по нормативно-правовому регулированию обеспечения безопасности и охраны общественного порядка при проведении спортивных соревнований, работе со зрителями, психологической подготовке, созданию и обеспечению безопасной среды на спортивных мероприятиях. Также стюардов учили, как оказывать первую помощь и что делать, чтобы избежать пожаров.

26 февраля на стадионе "Старт" прошли плановые практические занятия по специальной подготовке с кандидатами на должность стюардов. Им поведали, как эффективно использовать технические средства безопасности, также были отработаны проведение осмотровых мероприятий и действия в секторе.

После практических занятий будущие стюарды провели совместную тренировку с сотрудниками полиции и росгвардейцами. Завершилась специальная подготовка итоговой аттестацией, по итогам которой 300 человек через 10 дней получат удостоверения стюардов и смогут работать на матчах ЧМ-2018.

Источник: vk.com/isteward_13