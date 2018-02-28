Более 2500 человек обратились к врачам Саранска с гриппом и ОРВИ за минувшую неделю

За неделю с 19 по 25 февраля более 2500 жителей Саранска обратились к врачам по поводу заболеваемости ОРВИ и гриппом. В числе заболевших – 1821 ребенок.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 14%. В среднем в день в Саранске фиксируется 368 случаев заболевания. Госпитализировано 97 человек, в том числе 83 ребенка. В целом по республике заболеваемость населения ОРВИ и гриппом ниже уровня эпидпорога на 28%.

Кроме того, за прошлую неделю в Мордовии зафиксировано 2 случая заболевания гриппом. Всего с начала эпидсезона гриппом заболели 6 человек.

Источник: "Известия Мордовии".