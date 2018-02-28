В Мордовии состоялся турнир по автогонкам на льду "Ice track – 2018"

На реке Лаша в Дубенском районе Мордовии прошли соревнования по гонкам на льду "Ice track – 2018". Местные СМИ сообщают, что участниками соревнований стали 28 автогонщиков из Нижегородской, Самарской областей, Башкирии, Мордовии и других регионов.

В результате упорной борьбы победу одержали: "Лада-Калина" Сергея Феофанова (Мордовия), учебный автомобиль "Лада Х-Рей" инструктора саранского Дома науки и техники Олега Сарайкина и "Субару-WRX" Дмитрия Демеца (Башкирия).

Не остались без внимания и местные водители. Так, Ринат Муракаев из села Ломаты Дубенского района на своем личном автомобиле занял третье место.

Источник: "Известия Мордовии".