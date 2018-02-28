Владимир Волков провел оперативное совещание на "Мордовия Арене"

Глава Мордовии Владимир Волков провел оперативное выездное совещание на стадионе "Мордовия Арена", где летом 2018 года пройдут 4 матча группового этапа чемпионата мира по футболу. В совещании приняли участие председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов, а также гендиректор ПСО "Казань", генподрядчика строительства Равиль Зиганшин.

Владимир Волков отметил необходимость строго выдерживать плановые сроки проведения работ. Также он отдельно подчеркнул важность тщательно контролировать качество строительства.

На стадионе сейчас завершается отделка внутренних помещений и элементов фасада. Завершены работы по монтажу наружного ограждения и металлоконструкций входных групп. Полностью установлены временные металлические трибуны, а кресла смонтированы на 87%.

Источник: "Известия Мордовии".