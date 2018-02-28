В Теньгушевском районе вспыхнула баня

В Теньгушевском районе было зафиксировано воспламенение банного помещения. Информация от пресс-центра отдела ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Поздним вечером 27 февраля в селе Барашево, на улице Привокзальной воспламенилось помещение, которое используется как баня. Площадь распространения огня составила 36 квадратных метров. Территория, на которой был зафиксирован пожар, прилегает к частному жилому дому №40.

По предварительной информации, вследствие возгорания бани никто никаких телесных повреждений не получил.

Сумма ущерба, который был нанесен владельцам подворья, пока что неизвестна.

Специалистам предстоит установить причину возгорания постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru