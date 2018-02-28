Житель Торбеевского района подозревается в интимной связи со школьницей

В Торбеевском районе ранее судимый местный житель подозревается в интимной связи с несовершеннолетней девочкой. Информация от СУ СК РФ по РМ.

По информации, предоставленной работниками следственных органов, 21-летний житель Торбеевского района посредством переписки в одной из популярных социальных сетей познакомился с 15-летней школьницей. В период с октября по ноябрь минувшего года парень неоднократно вступал в интимную связь с новоиспеченной знакомой. Молодой человек знал о возрасте школьницы.

Отец девочки, узнав об её отношениях с парнем, обратился в полицию.

В итоге подозреваемый, на счету которого есть судимость по причине совершения преступлений, связанных с незаконным завладением чужим имуществом, был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Источник: mordovia.sledcom.ru