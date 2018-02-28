В Мордовии прошла операция "Паспорт"

В Мордовии работники полиции провели спецоперацию «Паспорт». Информация от пресс-службы регионального отделения ГУ МВД РФ.

В период с 19 по 21 февраля на территории Мордовия представителями правоохранительных органов была проведена спецоперация под названием «Паспорт». Главными целями вышеуказанного профилактического мероприятия стали следующие: выявление граждан, у которых нет документов, удостоверяющих личность, обнаружение лиц с недействительными паспортами, а также выявление граждан без регистрации.

В ходе рейда полицейские выписали немало штрафов, общая сумма которых составила 148,9 тыс. рублей.

Также во время операции было зафиксировано три случая фиктивной регистрации граждан РФ.

Источник: 13.мвд.рф