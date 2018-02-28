Трое жителей Мордовии подозреваются в краже комплектующих со служебного грузовика

В Мордовии троим местным жителям объявили о подозрении в хищении комплектующих со служебного транспортного средства. Информация от отдела ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Недавно в дежурную часть отделения полиции «Ковылкинский» обратился сторож строящейся свинофермы. Мужчина сообщил, что на вышеуказанном объекте неизвестные похитили две аккумуляторные батареи со служебного грузовика марки КамАЗ.

После этого на автомобильной дороге «Инсар-Ямщина» была остановлена машина, в салоне которой находились трое мужчин, подозреваемых в совершении вышеупомянутого преступления. Выяснилось, что один из подозреваемых работает на строительстве свинофермы.

Мужчины не стали отрицать свою вину. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Источник: 13.мвд.рф