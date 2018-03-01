37% жителей Мордовии регулярно занимаются спортом

Состоялась рабочая встреча главы Мордовии Владимира Волкова с главой спорткомплекса "Мордовия" Валерием Крутовым. Стороны обсудили вопросы укрепления материально-технической базы спортивного объекта и развития массового спорта в республике, сообщает пресс-служба главы РМ.

Валерий Крутов отчитался о том, что число посетителей спорткомплекса не уменьшается, а лишь растет. И это несмотря на то, что в Саранске построено немало спортивных объектов. Заниматься спортом приходят и дети, и взрослые, добавил он. Растет также количество проводимых спортивных мероприятий, в том числе всероссийского уровня.

В спорткомплексе регулярно проводятся соревнования среди людей с ограниченными возможностями. Владимир Волков признал, что это очень важный момент.

На данный момент число жителей Мордовии, регулярно занимающихся спортом, составляет 37% населения.

Источник: e-mordovia.ru