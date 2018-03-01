В Саранске ВАЗ врезался в "Ниссан", есть пострадавшая

Накануне вечером, 28 февраля, в Октябрьском районе Саранска произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился в начале девятого на улице Гожувская.

Известно, что 30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-11193, врезался в "Ниссан-Кашкай", за рулем которого был 23-летний парень. Иномарка двигалась по главной дороге.

В результате ДТП пассажирка "Ниссана" получила незначительные повреждения. Врачи "скорой помощи" осмотрели ее прямо на месте происшествия.

Водители трезвые. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Источник: gibdd.ru/r/13