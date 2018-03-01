Два предпринимателя из Мордовии подозреваются в коммерческом подкупе

Следователи Саранска возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которых подозревают в коммерческом подкупе. Было установлено, что в июле 2017 года подозреваемые подали в УФАС по республике жалобу от имени коммерческой организации, которую возглавляет один из них. В ней шла речь о проводимом электронном аукционе по закупке комплектов оборудования для организации образовательного процесса.

После этого за отзыв жалобы мошенники потребовали от одного из участников аукциона вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Тот согласился и передал деньги.

В настоящее время один из подозреваемых задержан, местонахождение его соучастника устанавливается.

Источник: mordovia.sledcom.ru