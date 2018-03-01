Саранское ОАО наказали за загрязнение ручья

Мордовское ОАО "Сарэкс" ответит перед законом за загрязнение окружающей среды. В региональной прокуратуре сообщили, что в течение 2017 года предприятие сбрасывало в ручей Безымянный (Никитинский овраг) сточные воды. Их показатели значительно превышали допустимые концентрации железа в 4-6 раз, БПК5 – в 2,85 раза, нефтепродуктов – на 0,026 мг/дм2, сульфат-ионов – на 14 мг/дм2.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона. Также ему предстоит наказать лиц, которые допустили нарушения. Исполнительный директор ОАО по решению суда должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Источник: prokrm.ru