В Саранске 16-летнего юношу осудят за серию грабежей

В Саранске осудят 16-летнего подростка, который обвиняется в нескольких эпизодах грабежа. По информации пресс-службы СКР по Мордовии, юноша ночью 20 июня силой отобрал барсетку у выходящего из магазина мужчины.

Этого ему показалось мало, и спустя пару минут преступник аналогичным образом ограбил еще одного жителя Саранска. После этого грабитель затаился, однако 6 августа вновь вышел на охоту и напал на женщину, украв у нее сумочку. В общей сложности добычей злоумышленника стали более 11,5 тысяч рублей.

В ходе следствия он вину признал полностью. В настоящее время дело передано в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru