28 февраля в Совете Федерации открылась выставка достижений Республики Мордовии. Мероприятие стало частью проведения в верхней палате парламента Дней Мордовии.

Перед пленарным заседанием выставку посетила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Глава Мордовии Владимир Волков рассказал ей о последних разработках в промышленности, показал достижения в переработке.

Стоит отметить, что Валентину Матвиенко удивила корзина со свежими овощами, произведенными в Мордовии. По ее словам, томаты из региона-13 лучше азербайджанских.

Источник: "Известия Мордовии".