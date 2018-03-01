В Зубово-Полянском районе поймали пьяного и бесправного автомобилиста

В Зубово-Полянском районе Мордовии росгвардейцы задержали пьяного нарушителя. Как сообщается в пресс-службе ведомства, на трассе М-5 "Урал" был замечен автомобиль "Мицубиси-Лансер", создававший аварийную ситуацию.

На требования остановиться автомобилист не реагировал. Вместо этого водитель попытался оторваться от патруля. Тогда гвардейцы догнали и блокировали иномарку. За рулем оказался 48-летний нетрезвый местный житель. При помощи прибывших сотрудников ДПС нарушитель был задержан.

Как выяснилось, ранее он уже был лишен водительских прав. Срок санкций еще не истек, но водитель снова сел за руль.

Источник: Росгвардия РМ