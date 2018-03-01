Житель Саранска нарвался на интернет-мошенников при покупке пуховика

Очередной житель Саранска пострадал от действий интернет-мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по Мордовии, 30-летний мужчина заказал в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" недорогой пуховик. Продавец сообщил, что покупатель должен перечислить 100%-ную предоплату в размере 5 тысяч рублей, что доверчивый гражданин и сделал.

В итоге товар так и не пришел, а все данные продавца оказались удалены. Покупатель обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Представители МВД по РМ в очередной раз призывают жителей республики быть бдительными при совершении покупок в интернете.

Источник: 13.мвд.рф