В Ардатовском психоневрологическом интернате прокуратура выявила массовые нарушения

В Ардатовском психоневрологическом интернате в результате прокурорской проверки обнаружены многочисленные нарушения. Как сообщат пресс-служба республиканской прокуратуры, потолки и стены 2-го этажа 4-го отделения поражены грибком, имеются потеки, а почти во всех спальных комнатах на стенах и потолке штукатурка частично отвалилась до бетонных плит.

В некоторых отделениях нарушаются требования по количественному размещению в спальных комнатах лиц, страдающих психическими расстройствами. В комнатах размещается по 7-8 человек вместо положенных 6.

Также были найдены нарушения при проверке пищеблока интерната. Так, персонал учреждения не проходит медосмотр вовремя. В частности, повар более 2 месяцев находилась на рабочем месте, не имея заключения врачебной комиссии о состоянии здоровья.

Также было установлено, что ни один из больных не обеспечен в нужном количестве нижним бельем, майками, полотенцами. У инвалидов не было теплой одежды, шарфов, перчаток, носков. Выявлены и иные нарушения, которые по требованию прокуратуры должны быть как можно скорее устранены.

Источник: prokrm.ru