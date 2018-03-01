Валентина Матвиенко: "Мордовия - динамично развивающийся регион"

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поделилась впечатлениями от посещения выставки достижений Республики Мордовии. Мероприятие стало частью проведения в верхней палате парламента Дней Мордовии. Были заслушаны доклады Главы РМ Владимира Волкова и председателя госсобрания РМ Владимира Чибиркина.

"Мордовия - это не только край исторических святынь, но и динамично развивающийся регион", - сказала Валентина Матвиенко.

В частности, она назвала интересным опыт Мордовии в сфере внедрения новых технологий в промышленности и АПК. Социальную политику, проводимую руководством региона-13, Матвиенко считает крайне эффективной.

Она также выразила уверенность, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в РМ на высоком уровне.

Источник: "Известия Мордовии".