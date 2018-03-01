Мордовские борцы привезли 7 медалей с турнира в Рязани

Борцы греко-римского стиля из Мордовии завоевали 7 медалей разного достоинства на турнире памяти десантника Валентина Костянникова. Соревнования прошли в Рязани.

Отметим, что в 2018 году данный турнир, организованный 4 года назад, вошел в план всероссийских мероприятий. Побороться за награды в Рязань приехали спортсмены из 12 регионов. В итоге в весовой категории до 55 кг победил представитель РМ Андрей Иванов. В весе до 63 кг первое место занял Виктор Кошелев. Николай Чернов стал победителем среди борцов весовой категории до 67 кг, а Анатолий Корнюхин — до 77 кг.

Кроме того, серебряным призером стал Иван Неккоев (до 67 кг), а Вадим Гранков (до 82 кг) и Андрей Родионов (до 63 кг) принесли Мордовии бронзовые медали.

Источник: mordovia-sport.ru