В Мордовии пенсионерка лишилась квартиры из-за долгов внучки

Пенсионерка из Рузаевки Вера Мацко осталась без жилья из-за долгов. Сообщается, что квартира бабушки пошла в счет оплаты кредита, который брала и не выплатила ее внучка Мария Данилова.

Рузаевский суд установил, что в 2015 году молодая женщина заняла денег у некого Алексея Банникова под залог бабушкиной квартиры. В январе девушка взяла кредит в 480 тысяч рублей под 7% в месяц. Когда в марте пришла пора платить по счетам, денег у Даниловой не оказалось.

Через суд Банников взыскал с должницы с учетом процентов и пени 609 тысяч рублей. Однако и судебное решение девушка исполнять не спешила. Судебные приставы изъяли квартиру, оставленную в залог, однако реализовать ее не удалось. Жилье перешло в собственность Банникова.

Как стало известно, Вера Мацко в свое время сделала Марию владелицей квартиры, но продолжала там жить. "Благодарная" девушка оставила бабушку без жилья.

Источник: "Известия Мордовии".