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Представительница Мордовии завоевала путевку на первенство Европы по боксу

Представительница Мордовии завоевала путевку на первенство Европы по боксу

Спортсменка из Мордовии Анастасия Рыбак стала победительницей первенства России по боксу среди юниорок в возрасте 17-18 лет. Соревнования прошли в Московской области, на турнир съехалось 30 спортсменок.

Рыбак выступала в весовой категории до 81 кг. На пути к титулу она провела три боя. Сперва Настя одолела представительницу Самарской области, затем – спортсменку из Челябинской области, а в финале выиграла у оппонентки из Омской области.

Благодаря победе на турнире Анастасия Рыбак завоевала путевку на первенство Европы, которое пройдет в апреле 2018 года в Италии.