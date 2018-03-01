Представительница Мордовии завоевала путевку на первенство Европы по боксу

Спортсменка из Мордовии Анастасия Рыбак стала победительницей первенства России по боксу среди юниорок в возрасте 17-18 лет. Соревнования прошли в Московской области, на турнир съехалось 30 спортсменок.

Рыбак выступала в весовой категории до 81 кг. На пути к титулу она провела три боя. Сперва Настя одолела представительницу Самарской области, затем – спортсменку из Челябинской области, а в финале выиграла у оппонентки из Омской области.

Благодаря победе на турнире Анастасия Рыбак завоевала путевку на первенство Европы, которое пройдет в апреле 2018 года в Италии.