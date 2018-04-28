В Теньгушевском районе в результате ДТП пострадал человек

В Теньгушевском районе в ДТП с участием мотоцикла был травмирован человек.

28 апреля, около 11:50 на одном из участков автомобильной дороги между Теньгушево и Башкирцами гражданин, управлявший мотоциклом, не смог удержать транспортное средство на проезжей части и вылетел в кювет.

Телесные повреждения получил один человек. Мотоциклист это или его попутчик, пока что неизвестно.

Сотрудники МЧС выезжали на место ДТП для того, чтобы устранить последствия инцидента.

Представителям Госавтоинспекции предстоит установить, по какой причине мотоциклист не смог справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru