В Ковылкинском районе по причине ДТП пострадал человек

В Ковылкинском районе сотрудники МЧС устраняли последствия ДТП, вследствие которого пострадал человек.

28 апреля, около 13:50 на одном из участков автомобильной дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево, автомобиль съехал с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулся. По предварительной информации, машина вылетела с дороги из-за того, что водитель потерял контроль над управлением.

В результате ДТП был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину, из-за которой автомобилист потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru