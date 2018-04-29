Житель Краснослободска осужден за нанесение смертельных ранений своей матери

В Краснослободске был вынесен судебный приговор в отношении 63-летнего местного жителя, нанесшего своей 92-летней матери ножевые ранения, от которых она впоследствии скончалась.

Сотрудники следственных органов установили, что 9 декабря минувшего года 63-летний горожанин вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина злоупотреблял спиртным, и поэтому его 92-летняя мать часто высказывала упреки и неоднократно призывала избавиться от пагубной зависимости. В день преступления старушка в очередной раз призвала сына задуматься над тем образом жизни, который он ведет. Мужчину данный призыв сильно разозлил. В порыве гнева осужденный схватил в руки нож и несколько раз ударил им мать.

Пострадавшая была госпитализирована. Спустя некоторое время пенсионерка пошла на поправку. По указанной причине врачи приняли решение о её выписке. Спустя 2,5 месяца после выписки из больницы старушка умерла.

Решением суда горе-сын был приговорен к 5 годам тюремного заключения.

Источник: 13.мвд.рф